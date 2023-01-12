محافظ الدقهلية يحيل 71 محضرا لمخالفات تموينية تم ضبطها للنيابة العامة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 71 محضرا بالمخالفات، بعدد من مراكز ومدن المحافظة. وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية. ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها من خلال قطاع التموين شملت مراكز ومدن شربين والمنزلة و بنى عبيد وتمى الامديد ، وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 14 محضر نقص وزن، و6 محاضر غير مطابق للمواصفات، و2 محضر عدم وجود سجل، و1 محضر توقف عن الإنتاج، و20 محضر عدم إعلان عن أسعار، و12 محضر ذبح خارج السلخانة، و6 محاضر عدم توريد أرز شعير المزارعين، و3 محضر عدم وجود شهادة صحية، و1 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، و1 محضر الاستيلاء على سلع استراتيجية بدون تصريح، و1 محضر سلع بدون بيانات، و1 محضر تصرف فى سلع تموينية، و1 محضر مخالفة تعليمات تاجر تموينى، و1 محضر تجميع مواد بترولية وقال انه تم التحفظ على60 طن أرز شعير، و340 كجم جبنه وقشطة، و270 كجم لحوم بلدية، و200 لتر سولار، وقال إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.