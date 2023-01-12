محافظ أسيوط يكرم الدكتور ممدوح بدارى مدير الطب البيطرى لبلوغه السن القانونية للمعاش

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور ممدوح بداري مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة لبلوغه السن القانونية للمعاش وتم منحه شهادة تقدير لجهوده خلال فترة عمله السابقة بالمحافظة وجهوده في الإشراف على ودعم مشروعات التوسع في وحدات الطب البيطرى والمجازر بمختلف قرى ومراكز المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" متمنيًا له دوام التوفيق والتقدم ، جاء ذلك بحضور الدكتور صلاح على مدير مديرية الطب البيطري الجديد.

وقال محافظ أسيوط، إن تكريم المخلصين هو حق أصيل للإحتفاء بهم وللإعتراف بعطائهم وتحفيزًا لخلفائهم للتفاني في العمل وبذل المزيد من الجهد متمنيًا له حياة كريمة وسعيدة بين أبنائه مطالبًا أن يكون هذا التقليد نموذجًا يحتذى به ونموذج للوفاء والتقدير، لافتًا إلى أن تكريم اليوم هو تقدير لما قدمه مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة من جهد خلال فترة عمله وتفانيه في العمل واستجابته السريعة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والأسر الأكثر احتياجًا وتنفيذ برامج التنمية، مشيدًا بجهوده في تنظيم القوافل البيطرية ودعم قطاع الثروة الحيوانية والحملات الرقابية المختلفة التي يشارك فيها الطب البيطري بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة بالإضافة إلى مجهوداته في تطوير ورفع كفاءة الوحدات البيطرية والمجازر على مستوى المحافظة والتوسع في إنشاء المجازر الآلية وإنشاء وحدات جديدة ورفع كفائتها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما كلف محافظ أسيوط الدكتور صلاح على للقيام بالعمل مديرًا لمديرية الطب البيطري بالمحافظة، وتسيير الأعمال لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية متمنيًا له دوام التوفيق في عمله الجديد واستكمال منظومة التطوير لقطاع الطب البيطري بالمحافظة.