محافظ أسيوط يتابع فتح منافذ وشوادر "أهلا رمضان" بالقرى والمراكز

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الاستعدادات والاجراءات التي يتم اتخاذها لفتح منافذ وشوادر "أهلاً رمضان" بالقرى والمراكز لبيع المواد الغذائية ،واللحوم بأسعار مخفضة لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة إرتفاع الأسعار.

ولفت محافظ أسيوط، إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن الحكومية وغير الحكومية سواء رؤساء المراكز والأحياء أو الغرفة التجارية المصرية والعمل على تفعيل المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني والأحزاب أو والمجتمع المدني والأحزاب، وذلك لزيادة أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة وشوادر بيع المواد الغائية والسلع المختلفة خاصة في القرى الأكثر احتياجًا ... جاء ذلك خلال لقاءه بمحمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط.

تناول اللقاء ما تم تنفيذه وانجازه في القطاع التمويني وعرض لتقارير ونتائج الحملات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية والاجراءات التي تم اتخاذها حيال المخالفين فضلاً عن استعراض ما سيتم تنفيذه من معارض للسلع الغذائية خلال الفترة القادمة ومدى الاستعداد لشهر رمضان المعظم.

وأوضح محافظ أسيوط ،أن هذه المعارض تقدم أنواع مختلفة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتوفير احتياجات المواطنين من هذه السلع لتلبية متطلبات واحتياجات المواطنين من السلع الأساسية والغذائية ذات الجودة وبأسعار مناسبة ومخفضة للتخفيف عن محدودى الدخل ورفع الأعباء عنهم مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات في هذا الشأن.

ووجه محافظ أسيوط بتكثيف الرقابة وحملات التموين على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة للتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة وجودتها وضبط الأسعار ومحاربة تجار السوق السوداء ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع لافتاً إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات على المخالفين لردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين ومكافحة جشع بعض التجار ومنع الاحتكار أو إخفاء سلع تموينية.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) بالاضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة.