اليوم السابع
Ads
الخميس، 12 يناير 2023 11:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محافظة الجيزة تنفى قطع المياه عن 25 منطقة لمدة 3 أيام

الخميس، 12 يناير 2023 10:00 م
محافظة الجيزة تنفى قطع المياه عن 25 منطقة لمدة 3 أيام انقطاع المياه - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نفت محافظة الجيزة ما تردد من أنباء حول قطع المياه عن 25 منطقة بالمحافظة، لمدة 3 أيام بداية من مساء غد الجمعة وحتى يوم الأحد المقبل، مؤكدة أن كل ما يثار فى هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وفي حالة انقطاع المياه ستصدر بيانا بذلك، مُهيبة بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
 
جاء ذلك بعد تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي منشورا يفيد بأن المياه ستنقطع عن المناطق التالية: منطقة العمرانية الغربية بالكامل، منطقة العمرانية الشرقية بالكامل، مساكن الخياط، مساكن أبو الفتوح، شارع الهرم من نفق الهرم حتى عثمان محرم، منطقة الزهور بالكامل، منطقة الأستوديو بمتفرعاته، شارع فاطمة رشدي بمتفرعاته، شارع خاتم المرسلين بمتفرعاته، شارع فيصل ومتفرعاته من نصر الدين حتى شارع العشرين، من شارع المدبح حتى شارع المحطة، من شارع ربيع الجيزي حتى شارع البحر الأعظم، منطقة نصر الدين بالكامل، منطقة أبو قتادة، مناطق أبو زيد بدر ومتفرعاته، منطقة غرب العشرين، ترعة عبد العال1، ترعة عبدالعال 2، منطقة الشوربجي صفط اللبن، شارع المشتل، منطقة ترعة زنين، همفرست، شارع التحرير ومتفرعاته، ش عشرة بولاق الدكرور، ش المصرف بولاق الدكرور.
 
 
 
 
 

قطع المياه في الجيزة

انقطاع المياه

الجيزة

مياه الشرب

شركة مياه الشرب في الجيزة

حقيقة قطع المياه في مناطق بالجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة