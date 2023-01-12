وأشاد المسلم، وفقا لوكالة أنباء البحرين، بالتعاون البناء مع الفريق الحكومي برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، الذي أبدى كل التجاوب والتنسيق والتفاهم المشترك، مع مقترحات مجلس النواب.

من جانبه، أكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، أن قرار مجلس النواب بإقرار برنامج الحكومة يجسد ثقة مجلس النواب في برنامج الحكومة التي ستباشر كافة الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية فورا وضع جميع أولوياته ومحاوره وسياساته ومبادراته موضع التنفيذ، سعيا لتحقيق تنمية شاملة متعددة الأبعاد من خلال التعاون المعهود مع مجلس النواب الذي هو جزء لا يتجزأ وركن أصيل من فريق البحرين.

وأوضح أن البرنامج المعدل في صيغته التوافقية جاء متضمنا أربع أولويات، يأتي على رأسها رفع المستوى المعيشي للمواطنين بما يحافظ على مكتسباتهم، إلى جانب أولويات العدالة والأمن والاستقرار والتعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة، والخدمة الحكومية ذات الجودة والتنافسية، مضيفا أن الأولويات تستند على ستة محاور، وهي: محور رفع مستوى المعيشة، والمحور السيادي والتشريعي، ومحور البنية التحتية والبيئة، ومحور التعافي الاقتصادي والاستدامة المالية، ومحور الخدمات المجتمعية، ومحور الأداء الحكومي والتحول الرقمي، والتي سيتم العمل على تنفيذها من خلال السياسات والمبادرات التي يتضمنها البرنامج.