ما هي تأثيرات كورونا على مرضى سرطان الجلد؟

كتبت فاطمة ياسر

نشر بحث جديد بعنوان "تأثير كورونا على إدارة المرضى المصابين ب سرطان الجلد" ، في موقع “medicalxpress”. حيث ظهر وباء كورونا منذ أكثر من عامين وتسبب في ظهور شكوك جديدة في إدارة مرضى سرطان الجلد، وعلى وجه الخصوص، تمت مناقشة تأثير العلاج المناعي أو العلاج الموجه أو العلاج الكيميائي على خطر الإصابة بعدوى السارس وشدته.

وفي هذه الدراسة، اشترك الباحثون كل من الدكتور ميشيل ويلتي ، وفيل ف.تشينج ، وجوانا مانجانا ، وميتشل ب. زيورخ، الذين قدموا العديد من الأبحاث الخاصة بكورونا، بين فبراير 2020 وفبراير 2022.

ويقول الباحثون، لقد جمعنا بأثر رجعي البيانات الديموغرافية ، والمعايير الخاصة بالسرطان ، ونظام علاج سرطان الجلد ، والأمراض المصاحبة ، والمعايير الخاصة بكورونا في هؤلاء المرضى.

ومن بين 350 مريضًا يعانون من الورم الميلانيني النقيلي ، كان 25 مصابًا بكورونا، وكان متوسط ​​العمر في وقت تشخيص 66 عامًا ، و كان 10 مرضى من الإناث و 15 مريضًا من الذكور.

وكان نظام العلاج أثناء العدوى هو العلاج المناعي في 12 حالة ، يليه العلاج الموجه (ن = 8) ، والعلاج الكيميائي (ن = 2) وحقن ، والمتابعة والعلاج الملطف في حالة واحدة لكل حالة.

وكانت الإصابة خفيفة في 17 مريضا و 8 لديهم مسار معتدل إلى حرج، وغالبًا ما كان المرضى الذين يعانون من دورة كورونا الشديدة أكبر سناً ولديهم أمراض مصاحبة أكثر من المرضى المصابين بعدوى خفيفة، و كان لدى العديد من المرضى دورة خفيفة على الرغم من إصابتهم بسرطان الجلد النقيلي والعلاج الجهازي.

وخلص الباحثون إلى أنه "لذلك نوصي بمواصلة العلاج الجهازي كلما أمكن ذلك ، حتى في مثل هذه الحالات الاستثنائية مثل جائحة كورونا ".