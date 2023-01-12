مؤتمر طب عين شمس يستعرض أسباب الإصابة بعرق النساء وأعراضه وكيفية الوقاية

كتبت أمل علام

كشف الدكتور حسام صلاح مدرس الطب الطبيعى والتأهيل والروماتيزم بطب عين شمس، خلال المؤتمر الروماتيزم والطب الطبيعى المنعقد حاليا بالقاهرة، إنه تماشيا مع المبادرات الرئاسية ومتحدى الإعاقة كانت هناك جلسة كاملة متخصصة عن الأمراض المناعية فى الأطفال، ومرض وهن العضلات، وتم عرض جهود الدولة فى علاج الأطفال المصابين، وأحدث العلاجات، وأسباب الاصابة بعرق النساء.



د حسام صلاح

وأضاف إن عرق النساء يكون نتيجة الانزلاق الغضروفى حيث يصيب الأشخاص نتيجة حدوث اختناق عرق "سيتك نيرف" وهو العصب المسبب لعرق النساء، وهو يؤدى إلى حدوث تشنجات وآلام شديدة، مؤكدا، إن هناك أخطاء يمارسها الكثير تسبب فى زيادة الوزن، مثل عدم الاهتمام ممارسة الرياضة، وهى عوامل تزيد من الاصابة بالانزلاق الغضروفى القطنى مع العصعصي يؤديان الى اختناق العصب، منهم الأعصاب التى تغذى عضلات القدم، ومنهم عرق النساء، ويبدأ المريض يشتكى من تنميل، وشد فى القدمين، وإذا زاد يضغط على الجزء الحركى فى القدم وضعف العضلات يؤدى إلى ضعف فى عضلات الحوض ويسبب مشاكل فى التبول والتبرز وقد يؤدى إلى ضرورة إجراء عملية، لذلك لابد من الحماية بمنع العادات السيئة للوقاية من كل هذه العوامل والتى تؤدى إلى اللجوء للجراحة.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوى الــ 17 لقسم الروماتيزم والطب الطبيعى، بحضور الخبراء الأجانب الرائدين فى مجال الروماتيزم والعلاج الطبيعى، وقد حضر الافتتاح الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، يهدف المؤتمر لتعليم شباب الأطباء كيفية تشخيص الامراض المناعية، وبحضور أكثر من 500 طبيب متخصص.

وأضاف، إن المؤتمر ناقش كل ما يتعلق بالأمراض المناعية مثل التهاب المفاصل، والصدفية، والذئبة الحمراء، مع التأكيد على أهمية التشخيص المبكر للعلاج مبكرا، كما يعقد المؤتمر برئاسة الدكتورة آمال الجنزورى رئيس قسم الروماتيزم والطب الطبيعى بجامعة عين شمس.