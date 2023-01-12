كيف تحمى الأمهات الحوامل الأجنة من الإصابة بالإيدز ؟ الصحة توضح

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن اتباع العديد من الارشادات للحماية من الإصابة بالفيروس المسبب لمرض الإيدز.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يجب معرفة طرق انتقال العدوى والامتناع عن مشاركة الإبر والسرنجات والادوات الشخصية الثاقبة للجلد مع شخص آخر.

وتابعت وزارة الصحة والسكان : يجب الالتزام بالسلوكيات والعلاقات الآمنه ومن الممكن أن تتجنب الأم المصابة طفل غير مصاب بشرط الالتزام بطرق الوقاية من انتقال العدوى من الأم المصابة للجنين والمتابعة مع طبيب مختص.

وقالت الدكتورة هبة السيد مدير البرنامج الوطنى للإيدز بوزارة الصحة والسكان، فى تصريحات لــ"اليوم السابع" أن حملة "زى أى مرض" تهدف إلى تحسين الصورة الذهنية المجتمعية عن المتعايشين بمرض الايدز، كما تستند إلى ركيزة الوعى بطرق العدوى والوقاية وآساليب العلاج وفقا لاحدث البرتوكولات العلاجية، كما تستهدف التركيز على حزم الخدمات التى تقدمها مراكز علاج الايدز بالجمهورية، وتابعت : الحملة تهدف إلى نشر فكرة أن الايدز ليس مرض الموت كما هو سائد.

وأضافت: الحملة ستقوم بالتأسيس لمجموعة من الرسائل المجتمعية والتوعوية حول المرض، مستغلة مجموعة من المنصات الخاصة بالتواصل الاجتماعى، كما سيتم التركز على الخدمات المقدمة للمريض والخطوط الساخنة التى تقدم استفسارات حول تقديم الخدمات وعناوين مراكز الخدمة، وستكون مستمرة دوريا حتى تحقق كامل أهدافها.

لافتة إلى أن الحملة تأتى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للإيدز، كما أشارت إلى أن هناك جزء من الحملة يستهدف وعى الفريق الطبي" الأطباء والتمريض والصيادلة لأول مرة، حيث تهتم بطريقة أداء الخدمات والجرعات الوقائية عند الوخد أثناء علاج المريض.