اليوم السابع
Ads
الخميس، 12 يناير 2023 03:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

كيف تحمى الأمهات الحوامل الأجنة من الإصابة بالإيدز ؟ الصحة توضح

الخميس، 12 يناير 2023 01:25 م
كيف تحمى الأمهات الحوامل الأجنة من الإصابة بالإيدز ؟ الصحة توضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن اتباع العديد من الارشادات للحماية من الإصابة بالفيروس المسبب لمرض الإيدز.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يجب معرفة طرق انتقال العدوى والامتناع عن مشاركة الإبر والسرنجات والادوات الشخصية الثاقبة للجلد مع شخص آخر.

وتابعت وزارة الصحة والسكان : يجب الالتزام بالسلوكيات والعلاقات الآمنه ومن الممكن أن تتجنب الأم المصابة طفل غير مصاب بشرط الالتزام بطرق الوقاية من انتقال العدوى من الأم المصابة للجنين والمتابعة مع طبيب مختص.

وقالت الدكتورة هبة السيد مدير البرنامج الوطنى للإيدز بوزارة الصحة والسكان، فى تصريحات لــ"اليوم السابع" أن حملة "زى أى مرض" تهدف إلى تحسين الصورة الذهنية المجتمعية عن المتعايشين بمرض الايدز، كما تستند إلى ركيزة الوعى بطرق العدوى والوقاية وآساليب العلاج وفقا لاحدث البرتوكولات العلاجية، كما تستهدف التركيز على حزم الخدمات التى تقدمها مراكز علاج الايدز بالجمهورية، وتابعت : الحملة تهدف إلى نشر فكرة أن الايدز ليس مرض الموت كما هو سائد.

وأضافت: الحملة ستقوم بالتأسيس لمجموعة من الرسائل المجتمعية والتوعوية حول المرض، مستغلة مجموعة من المنصات الخاصة بالتواصل الاجتماعى، كما سيتم التركز على الخدمات المقدمة للمريض والخطوط الساخنة التى تقدم استفسارات حول تقديم الخدمات وعناوين مراكز الخدمة، وستكون مستمرة دوريا حتى تحقق كامل أهدافها.

لافتة إلى أن الحملة تأتى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للإيدز، كما أشارت إلى أن هناك جزء من الحملة يستهدف وعى الفريق الطبي" الأطباء والتمريض والصيادلة لأول مرة، حيث تهتم بطريقة أداء الخدمات والجرعات الوقائية عند الوخد أثناء علاج المريض.

إنفوجراف
إنفوجراف

 


الصحة

الايدز

طرق الوقاية من الايدز

الام المصابة بالايدز

الخدمات الطبية المقدمة لمريض الايدز

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

كيف يحمى مريض الإيدز نفسه من مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية؟ الصحة توضح

الثلاثاء، 03 يناير 2023 02:11 م

ثورة فى علاجات الإيدز .. "FDA" توافق على حقن جديدة لعلاج المرض.. وتؤكد: لا تمثل عبئا على المريض.. وتمنع تكاثر الفيروس.. وتقلل الحمل الفيروسى لمنع عدوى الآخرين.. وبديلة للأقراص اليومية والحقن الشهرية.. صور

الأحد، 01 يناير 2023 12:43 م

بشرى وأمل لمرضى الإيدز.."FDA" توافق على حقن جديدة تؤخذ مرتين فى العام

الأحد، 01 يناير 2023 11:00 ص

الصحة: 22 ألفا و500 متعايش مع الإيدز فى مصر ويلقون الرعاية بالمجان

الخميس، 29 ديسمبر 2022 03:30 ص

مدير برنامج الإيدز بوزارة الصحة لــ "اليوم السابع": 22 ألف متعايش مع المرض فى مصر.. حملة "زى أى مرض" هدفها القضاء على الوصم بين المصابين.. هبة السيد: لم نرصد حالات إصابة بالمرض بين الفريق الطبي

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 12:00 م

"الإدراك أسلوب حياة" ندوة توعوية بطب المنوفية للوقاية من مرض الإيدز

الأحد، 18 ديسمبر 2022 07:35 م

الصحة: وفرنا جميع الخطوط العلاجية للمرضى المتعايشين مع الإيدز

السبت، 10 ديسمبر 2022 02:30 ص

رئيس الجمعية السعودية للأمراض المعدية: يمكن التعايش مع الإيدز بقرص يوميا (فيديو)

الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 01:18 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة