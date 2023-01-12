قافلة دعوية من الأزهر الشريف بكفر الشيخ لنشر صحيح الدين والأخذ بأيدى الشباب

شهدت المدارس والمعاهد وقصر الثقافة ومراكز الشباب بعدد من مدن محافظة كفر الشيخ، قافلة دعوية من الأزهر الشريف، برعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وااللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وإشراف ومتابعة الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمود الهوارى، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدينى بمجمع البحوث الإسلامية، واستقبل القافلة الدكتور عبد الناصر شهاوى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، والدكتور عادل عبد الصمد يوسف، مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بدور الأزهر الشريف فى تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الوسطية والاعتدال، ومحاربة الأفكار الهدامة، موجها بفتح جميع الأبواب أمام القوافل الدعوية، والتى تأتى تنفيذًا لإستراتيجية الأزهر الشريف ورسالته السامية فى الحفاظ على الوعى المجتمعى وحماية القيم المجتمعية والأخلاقية، والحفاظ على المجتمع المصرى من كل محاولات العبث بأمنه واستقراره.

وأضاف الدكتور عبد الناصر شهاوى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية،تقوم القافلة بنشر صحيح الدين، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، والأخذ بأيدى الشباب وتبصيرهم بالمخاطر؛ وذلك من خلال ندوات فى المدارس، والمعاهد، وقصر الثقافة، ومراكز الشرطة، ومراكز الشباب. وذلك للعبور بالمجتمع إلى بر الأمان، وحثهم على التحلى بالأخلاق الحميدة، كما تتعرض القافلة الدعوية للحديث عن مكانة الوطن، وواجب الدفاع عنه، والتحذير من الشائعات، وذلك حفاظًا على أمن واستقرار مصرنا الحبيبة.