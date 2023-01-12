علامات تدل على صحة الكبد.. أبرزها التركيز العالي والنشاط البدنى

كتبت فاطمة ياسر

الكبد يعد أحد أهم الأعضاء في الجسم التي تعتمد على تنظيف الجسم وتطهيره، ولذا فالكبد يعد فلتر الجسم من السموم، ويقدم التقرير المنشور عبر موقع “everydayhealth”، أبرز وأهم الأعراض التي تخبرك بصحة الكبد الجيدة.