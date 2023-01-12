علامات تدل على صحة الكبد.. أبرزها التركيز العالي والنشاط البدنى

الكبد يعد أحد أهم الأعضاء في الجسم التي تعتمد على تنظيف الجسم وتطهيره، ولذا فالكبد يعد فلتر الجسم من السموم، ويقدم التقرير المنشور عبر موقع “everydayhealth”، أبرز وأهم الأعراض التي تخبرك بصحة الكبد الجيدة.
علامات تدل على صحة الكبد.. أبرزها التركيز العالي والنشاط البدنىالخميس، 12 يناير 2023 03:00 م
الحفاظ علي صحة الكبد
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
أفضل 5 أطعمة خارقة تدعم صحة الكبد.. الخضراوات والشوفانالأحد، 04 ديسمبر 2022 06:00 ص
5 أطعمة تحافظ على صحة الكبد.. أبرزها العنبالإثنين، 24 أكتوبر 2022 09:00 ص
فوائد عصير القصب للجسم .. يقلل الالتهاب ويحافظ على صحة الكبدالأربعاء، 14 سبتمبر 2022 02:00 ص
فوائد تناول الكركديه كثيرة.. أبرزها الحفاظ على صحة الكبدالأربعاء، 31 أغسطس 2022 01:00 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة