طقس الإسكندرية اليوم.. متقلب ومائل للبرودة والصغرى تسجل 13 درجة.. فيديو وصور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

رصد "اليوم السابع" حالة الطقس بمحافظة الإسكندرية اليوم، الخميس، حيث تشهد عروس البحر المتوسط، حالة من عدم الاستقرار فى حالة الجو، مع انخفاض درجات الحرارة وتكون ودرجة العظمى 17 والصغرى 13 درجة، وهطول أمطار متقكعة علي أنحاء مختلفة بالمحافظة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس انخفاضا فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا ورعدية على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 13، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10.

وعلي صعيد آخر، أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الامتحانات اليوم الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة على أن يتم أداء المواد الامتحانية من جداول امتحانات اليوم في موعد لاحق.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية اليوم الخميس 12 من يناير.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا المديريات المختلفة ويأتي ذلك حفاظا على سلامة المواطنين وفى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.

من جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.



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