ضبط شخص يروج عن تجارته فى النقد الأجنبى على "فيس بوك"

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من رصد إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" باسم أحد الأشخاص وله رقم هاتف "محدد" يقوم من خلالها بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) وبحوزته ( مبلغ مالى "عملات أجنبية")، وبمواجهته أقر بقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالاشتراك مع (شخصين)، وباستدعاء أحدهما وبمناقشته أيد اعترافات المتهم المضبوط.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.