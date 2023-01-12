ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات القديمة والدراجات

عقب تقنين الإجاءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته بالتحريات أيدها وأقر بإرتكابه عدد (2) حادث سرقة بذات الأسلوب ، وقيامه بالتصرف فى السيارتين بالبيع لدى عميليه ("سيئى النية" مالكى مخزنين خردة - مقيمان بمحافظة الجيزة) وتم بإرشاده ضبط سالفى الذكر وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم أيداها وأقرا بتحصلهما على السيارات القديمة وتقطيعها والتصرف فى أجزائها بالبيع ، وأمكن العثور بالمخزنين الخاصين بهما على (لوحات معدنية - قطع وأجزاء مختلفة من سيارات - عدد من الأدوات والمعدات المستخدمة فى تقطيع السيارات) وأقرا بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من (عامل ، مقيم دائرة القسم) بإكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه ، حال توقفها أمام العقار سكنه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( 4 أشخاص – مقيمين بدائرة القسم) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وعثر بحوزة أحدهم على (فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار) .

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب "توصيل الأسلاك" وحيازة السلاح بقصد حماية نشاطهم الإجرامى ..كما إعترفوا بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الاجرامى فى سرقة الدراجات النارية بذات الأسلوب ، وأقروا بإرتكابهم عدد (7) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب ، وأقروا بقيامهم بالتصرف فى الدراجات النارية "متحصلات وقائع السرقة" بالبيع لدى عميليهما ("سيئ النية" – مقيمان بمحافظة القليوبية) وتم بإرشادهم ضبط المذكورين وكذا الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائها بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وضبط بحوزة أحدهما (فرد خرطوش - طلقتين من ذات العيار ) ،

وبمواجهتهما أقرا بعلمهما بكون الدراجات من متحصلات وقائع سرقة وحيازة أحدهما للسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات وإتهموهم بالسرقة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.