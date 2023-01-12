شركات طيران أمريكية تتوقع عودة العمليات لطبيعتها اليوم

وكالات الأنباء

قالت شركات طيران أمريكية إنها تتوقع عودة العمليات إلى طبيعتها اليوم الخميس، بينما تكثف إدارة الطيران الاتحادية جهودها لمعرفة سبب عطل إلكترونى أدى إلى توقف رحلات الطيران، حسبما نقل موقع "الشرق" الإخبارى.

وأرجئت أو ألغيت أكثر من 11300 رحلة طيران الأربعاء. وهذا هو أول توقف عام على مستوى البلاد لرحلات الطيران في نحو 20 عاماً.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إن التحقيق الأولي أظهر أن العطل الذي لحق بنظام تنبيه الملاحة الجوية تسبب فيه ملف فاسد في قاعدة البيانات، وأن لا دليل حتى هذه اللحظة على وقوع هجوم إليكتروني.

وشددت الإدارة على أنها تواصل "عملاً دقيقاً" لمراجعة قاعدة البيانات لتحديد أساس المشكلة التي أدت إلى تعطل النظام.

ومنعت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية الطائرات في المجال الجوي الأمريكي من الإقلاع لنحو 90 دقيقة بسبب عطل في نظام تنبيه يوفر معلومات تتعلق بالأمان والسلامة للطيارين والمطارات، قبل أن تعيد الحركة الجوية تدريجياً إلى عملها الطبيعي.