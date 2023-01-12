سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة عدادات المياه بمصر القديمة

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

تبلغ قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم)، باكتشافه سرقة عداد المياه الخاص به من محل سكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بالسرقة .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإستخدام التقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة السيدة زينب).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "الفك"، وأضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بأسلوب "الفك" .. كما أضافا بإرتكاب عدد (9) حوادث سرقة بذات الأسلوب .

تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عمليهما "سئ النية" (صاحب مخزن خردة – مقيم بدائرة القسم) وبإستدعاء المجنى عليهم إتهموهم بالسرقة ، وأضافوا بعدم تحريرهم محاضر بوقائع السرقة.