وأضاف بوليانسكي- على قناته في تيلجرام- "لن أتوسع في الكلام عما سيحدث في مجلس الأمن بطلب منا حول أوكرانيا في 17 يناير.. ليبقى خصومنا في حالة غموض في الوقت الحالي حول ما سيحصل، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الخميس.

وأشار إلى أن روسيا ستعقد يوم 20 يناير جلسة غير رسمية لمجلس الأمن الدولي حول قصف أراضي دونباس في ديسمبر الماضي، مضيفًا أنه سيتم خلال الجلسة تقديم وقائع وتقارير مرفقة بفيديو وصور.