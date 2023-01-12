موسكو (أ ش أ)

قال النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة دميترى بوليانسكى، إن مجلس الأمن الدولى سيعقد جلسة، فى 17 يناير الجارى، حول أوكرانيا، وذلك بمبادرة من روسيا.

وأضاف بوليانسكي- على قناته في تيلجرام- "لن أتوسع في الكلام عما سيحدث في مجلس الأمن بطلب منا حول أوكرانيا في 17 يناير.. ليبقى خصومنا في حالة غموض في الوقت الحالي حول ما سيحصل، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الخميس. وأشار إلى أن روسيا ستعقد يوم 20 يناير جلسة غير رسمية لمجلس الأمن الدولي حول قصف أراضي دونباس في ديسمبر الماضي، مضيفًا أنه سيتم خلال الجلسة تقديم وقائع وتقارير مرفقة بفيديو وصور.

وكان نائب رئيس مجلس الدوما الروسي سيرجي نيفيروف، الذي يترأس الوفد الروسي في اجتماع الجمعية العامة الثالث عشر، للجمعية البرلمانية الآسيوية دعا إلى توحيد الجهود لمنع وقوع كارثة نووية، قد تكون ناجمة عن قصف مسلحين أوكرانيين للبنية التحتية لمحطات الطاقة النووية.

وأشار إلى أن مثل هذه الأعمال من الممكن أن تؤدي إلى مأساة كارثة نووية، مضيفا "أنه من المهم بالنسبة لنا، أن نفعل كل شيء لمنع مثل هذه الأحداث".



ولفت إلى أن واشنطن منعت اعتماد مجلس الأمن الدولي لقرار بشأن إنشاء لجنة للتحقيق في الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية، على أراضي أوكرانيا، لأن هذه الأنشطة تشكل تهديدا للبشرية جمعاء، مذكرا بأن الخبراء الروس، قد كشفوا حقائق النشاط البيولوجي العسكري الأمريكي على أراضي أوكرانيا، وكذا الكشف عن وقائع انتهاك الولايات المتحدة الأمريكية لاتفاقية حظر تطوير وتكديس الأسلحة الكيمياوية، مبينا في الوقت نفسه أن البرلمان الروسي، قد تبنى بيانا بشأن عدم جواز تطوير أسلحة بيولوجية.



وقال نيفيروف إن واشنطن، وكما كان متوقعا، منعت تبني مجلس الأمن الدولي لقرار قدمته بلادنا، بشأن تشكيل لجنة يمكنها التحقيق في تلك الجرائم وهذا يعني أن لديهم ما يخفونه.