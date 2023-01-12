روسيا تضيف 36 شخصية بريطانية لقائمة الحظر من دخول البلاد

وكالات الأنباء

أعلنت روسيا اليوم الخميس، أنه تم إضافة 36 شخصية بريطانية لقائمة الحظر من دخول البلاد.

وقالت الخارجية الروسية فى بيان"تم إضافة 36 شخصية بريطانية لقائمة الحظر من دخول البلاد، تشمل وزراء وممثلى إنفاذ القانون وصحفيين.

وفى ديسمبر الماضى، أعلنت الحكومة البريطانية، عن حزمة جديدة من العقوبات ضد عدد من كبار المسئولين العسكريين الروس، ردا على الضربات الروسية المستمرة على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.

وقالت إن العقوبات شملت عددا من المسؤولين الروس رفيعي المستوى لدورهم في العملية الروسية غير المبررة على أوكرانيا.