رغم توقعات رفع الفائدة بأمريكا.. الذهب عند أعلى نقطة فى 8 أشهر بالبورصة العالمية

كتب إسلام سعيد

واصلت أسعار الذهب تسجيل ارتفاعا ملحوظا فى الأسواق العالمية بتعاملات اليوم الخميس، رغم توقعات رفع أسعار الفائدة فى أمريكا ربع نقطة فى اجتماع البنك المركزى الأمريكى، لتسجل الأونصة مستويات قرب 1900 دولار.

وكشف تقرير gold Bullion، أن أسعار الذهب عالمياً سجلت أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر اليوم الخميس 12 يناير 2023، حيث سجلت أسعار الذهب ارتفاع 1.22% إلى 1899.45 دولار خلال تداولات يوم الخميس، ويستمر تداول المعدن الثمين فوق مستوى الدعم البالغ 1880 دولار أمريكي وتظل الأسعار في مسارها الصاعد مع استمرار تراجع التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.

وأرجع التقرير، ارتفاع أسعار الذهب عالمياً إلي هبوط التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2022 على تراجع، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) أكبر انخفاض شهري له منذ بداية جائحة فيروس كورونا، حيث انخفض مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس تكلفة السلع والخدمات، بنسبة 0.1% لهذا الشهر، تماشيا مع تقديرات المحللين، وهذا يعادل أكبر انخفاض على أساس شهري منذ أبريل 2020.

وتابع أن الأسواق تراقب تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب حيث يكافح المسؤولون ضد التضخم الذي كان في ذروته الأعلى منذ 41 عاما، بدعم من مشاكل سلسلة التوريد، والحرب في أوكرانيا، وتريليونات التحفيز المالي والنقدي التي ساهمت في ارتفاع الأسعار.

وأشارت gold Bullion، إلى أن الهدوء في التضخم الذي يفتح الباب أمام توقعات خفض الفائدة ومن ثم تأثر الذهب وحصل على المزيد من الدعم وارتفاع أسعاره لهذه المستويات.

واختتم التقرير أنه رغم تصرحت سوزان كولينز رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن أنها تميل إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع السياسة القادم للبنك المركزي، إلا أن السوق العالمي للذهب حقق هذه الارتفاعات في الأسعار.