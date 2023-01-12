وذكرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية - على موقعها الإلكترونى - أن زيارة رئيس الوزراء الباكستانى إلى الإمارات تعد الثالثة له منذ توليه منصبه فى شهر أبريل الماضى، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يلتقى خلالها رئيس الدولة وحاكم أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وكذلك حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وخلال الزيارة سيركز شريف بشكل خاص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، وخلق فرص متزايدة للقوى العاملة الباكستانية فى الإمارات العربية المتحدة.

وصرح شهباز شريف أمس الأربعاء، بأن عدة دول وبعض المؤسسات في العالم تعهدت بتقديم 9.7 مليار دولار لمساعدة باكستان في إعادة الإعمار، في أعقاب الفيضانات الأخيرة التي شهدتها وأودت بحياة 1739 شخصا، وتسببت في تدمير أكثر من مليوني منزل.