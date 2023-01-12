رئيس ديوان الوقف السنى بالعراق يشيد بتجربة مصر فى الدعوة وإدارة شئون الوقف

كتب على عبد الرحمن

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فضيلة الدكتور مشعان محيى الخزرجى رئيس ديوان الوقف السنى بدولة العراق، والسفير الدكتور أحمد نايف الدليمى سفير دولة العراق بالقاهرة والوفد المرافق لهما والذى يضم كلًّا من: نور الدين محمد حميد مدير عام دائرة الاحتفالات والمراسم، ورباح آل جعفر مدير عام دائرة التعليم الدينى، ومحمود نورى جاسم مدير عام الدائرة الإدارية والمالية، وأبو ذر عادل محيى سكرتير رئيس الديوان اليوم الخميس، بديوان عام وزارة الأوقاف، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية وديوان الوقف السنى العراقي.

وخلال اللقاء أطلع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور مشعان محيى الخزرجى رئيس ديوان الوقف السني بدولة العراق على أطلس ‏الأوقاف المصرى، والذى يعد أكبر موسوعة وقفية فى بابه، والذى صدر فى (92) مجلدًا، بهدف حصر جميع أعيان الوقف الخيرى والأهلى على مستوى الجمهورية وتوثيقها ودراسة الأوجه المثلى لاستثمارها، حيث يضع الوقفيات المصرية على خريطة الاستثمار، وعلى تجربة الأوقاف فى إدارة شئون الوقف، وعلى جهود وزارة الأوقاف المصرية فى نشر الفكر الوسطى المستنير داخليًّا خارجيًّا، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتفكيك الفكر المتطرف، والدورات التدريبية بأكاديمية الأوقاف الدولية، وتم بحث سبل التعاون بين وزارة الأوقاف المصرية وديوان الوقف السنى بالعراق.

وأشاد الدكتور مشعان محيى الخزرجى رئيس ديوان الوقف السنى بدولة العراق بتجربة الأوقاف المصرية وبأطلس الأوقاف المصرية، ودوره البارز فى ‏الحفاظ على مال الوقف وحسن استثماره، وتم خلال اللقاء الاتفاق على الترتيب لاستقبال مجموعة من أئمة دولة العراق الشقيق بأكاديمية الأوقاف الدولية، وتنظيم أكاديمية الأوقاف لدورة أخرى للأشقاء من أئمة العراق بدولة العراق الشقيق من خلال إيفاد بعض العلماء والأساتذة المتخصصين لتنفيذ هذه الدورة بدولة العراق الشقيق.

وخلال اللقاء أهدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور مشعان محيى الخزرجى رئيس ديوان الوقف السنى بدولة العراق والوفد المرافق له نسخًا من إصدارات الأوقاف المصرية والتى كانت محل إشادة وتقدير رئيس ديوان الوقف السنى والوفد المرافق له.

وأهدى الدكتور مشعان محيى الخزرجى رئيس ديوان الوقف السنى بدولة العراق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف درع ديوان الوقف السنى بدولة العراق تقديرًا لدور وزارة الأوقاف المصرية فى إدارة مال الوقف والحفاظ عليه وحسن استثماره.