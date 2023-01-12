رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: توزيع 25 مليون كرتونة مواد غذائية منتصف مارس المقبل

محمد شعلان

أكد الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ، أن بدء التحالف فى توزيع 25 مليون كرتونة مواد غذائية سيكون فى منتصف شهر مارس القادم، مشيرا إلى أن لديهم قاعدة بيانات للمستحقين قبل توزيع ملايين الكراتين الغذائية.

واضاف الدكتور طلعت عبد القوى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة dmc، أن توزيع الكارتين الغذائية سيكون من خلال فرق العمل والجمعيات الأهلية وأعضاء التحالف العام للجمعيات الأهلية، كما أن هناك 139 ألف أسرة مستفادة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وتابع: "تنفيذ المشروعات تكون للأسر الاكثر احتياجا وذوى الإعاقة والمرأة المعيلة وكبار السنة غير القادرين وهؤلاء يتم عمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لهم"، مؤكدا أن التحالف يساعدهم فى إنهاء كافة التراخيص للمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ويوفر البنية الأساسية للمشروعات من مستلزمات وبضائع.

وكان قد أعلن الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أن عدد الأسر التى استفادت من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال التحالف على مدار العام الماضى وصلت لـ 139 ألف أسرة ومن المستهدف زيادة عدد الأسر خلال العام الجارى حيث يتم إنشاء مشروعات صغيرة لهم كمنحة لا ترد ومن الفئات المستفيدة المرأة المعيلة وذوى الاحتياجات الخاصة والأسر الأكثر احتياجا.

وأضاف الدكتور طلعت عبد القوى وعضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى أن عام 2023 سيشهد زيادة المساعدات المقدمة من التحالف للفئات الأكثر احتياجا فى كافة محافظات الجمهورية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية وتقديم الخدمات لهم خاصة وأن التحالف يسعى لزيادة الموارد المالية خلال العام الجارى، الأمر الذى ينعكس على زيادة عدد المستفيدين.