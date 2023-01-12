اليوم السابع
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رئيسة المجر: على الناتو عدم الانجرار إلى النزاع فى أوكرانيا

الخميس، 12 يناير 2023 08:00 ص
رئيسة المجر: على الناتو عدم الانجرار إلى النزاع فى أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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عبّرت رئيسة المجر كاتالين نوفاك عن اعتقادها بأنه لا ينبغي أن ينجر الناتو إلى النزاع في أوكرانيا، مشيرة إلى أنه على أوروبا التفكير في بقائها.

وفي حديثها الأربعاء خلال اجتماع مع السفراء الأجانب في العاصمة بودابست، لفتت نوفاك إلى أنه ينبغي في مثل هذه الأمور، الاسترشاد بالاعتبارات البراغماتية.

وقالت "إن النزاع المسلح في أوكرانيا مستمر منذ حوالي عام." مبينة أنه "يجب أن نكون واقعيين في هذه القضية ولكن يجب أن نفكّر أيضا في بقاء أوروبا. ويجب أن يبقى الناتو خارج الحرب."

وأردفت: "لا تدعوا العواطف تسيطر وتندفع نحو الصراع".

كما شدّدت في مخاطبتها السفراء على أن بلادها تعتمد على مبدا التفاهم مع الدول الأخرى. معتبرة أن الثقافات المختلفة تتخذ قرارات مختلفة وبطرق مختلفة، لكن هنغاريا تحترمها. وفي المقابل، تتوقع من الآخرين نفس الشيء، أي احترام ثقافتها وقراراتها".

الجدير بالذكر أنه منذ بداية النزاع الأوكراني، أدانت بودابست "تصرفات" روسيا، لكنّها على عكس دول الناتو الأخرى، رفضت تزويد كييف بالأسلحة.


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