وقال مكتب العامرى فى بيان أذاعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس تحالف الفتح العراقى هادي العامري استقبل في مكتبه ببغداد اليوم، رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي والوفد المرافق له الذي ضم دبلوماسيين ورؤساء الكتل في البرلمان الأردني".



وأضاف أنه "تم بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك ومنها تطورات الوضع في كل من العراق والأردن ودول المنطقة"، لافتا إلى أنه تم مناقشة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية لما فيه مصلحة البلدين.



وفي سياق آخر، أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي نجاح الخطط والاستراتيجية الأمنية الجديدة التي تم اعتمادها مؤخرا لتضييق الخناق على فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، ومنع وقوع أي خروقات أمنية في البلاد.



وقال الخفاجي ـ في تصريح خاص لقناة (الإخبارية) العراقية اليوم /الخميس/ ـ إنه "بفضل الاستراتيجية الجديدة تم تدمير مراكز القيادة والسيطرة لتنظيم داعش لاسيما في المناطق ذات الطبيعة الوعرة في مختلف محافظات البلاد".



وأشار إلى تجريد فلول داعش من جميع مصادر التمويل في مجال الاسلحة والأعتدة، مما جعلهم في حالة ضعف وانهيار، مؤكدا بذل قيادة العمليات المشتركة كل ما في وسعها ومن خلال تفعيل الجهد الاستخباري والأمني للقضاء على كافة العناصر الإرهابية في البلاد.



وكان القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني قد أمر في وقت سابق جميع القطاعات العسكرية والأمنية بضرورة الضغط على بقايا الإرهاب المنهزمة والاستمرار في دك أوكارهم، مبينا في الوقت نفسه أن البقايا الإرهابية لم تعد بمقدورها الآن القيام بأي عمليات إرهابية مؤثرة في البلاد.