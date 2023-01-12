درع جامعة قناة السويس لـ"عصام الدين شوقى" لمجهوداته خلال عمله وحتى بلوغه سن التقاعد

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعرب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن تقديره الكبير للقيادات الجامعية من الإداريين الذين قضوا سنوات عملهم في إجتهاد ومثابره لرفع أسم الجامعة، لافتاً إلى أن الجامعة خلال الفترة القصيرة الماضية شهدت تقاعد العديد من المناصب الإدارية المهمة من أمين عام جامعة ، مدير إدارة الأمن الجامعى، مدير عام الإدارة العامة لشئون الطلاب، ومدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا وغيرها من المناصب الهام التى تحتاج إلى مواصفات خاصة لمن يشغلها ، مشيراً إلى أن الجامعة كيان كبير ساهم في بناءه وتطوير العديد من القواعد كل فى مكانه حتى يظهر هذا الصرح العظيم بأبهى صورة.

جاء ذلك أثناء مشاركة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بحفل تكريم عصام الدين شوقى مدير عام مكتب رئيس الجامعة وذلك لبلوغه سن التقاعد بعد رحلة عطاء طويل.

شهد الحفل حضور الدكتور محمد محمدين رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العلياوالبحوث والمحاسب خالد سويلم أمين عام الجامعة ومديرى عموم الإدارات بالجامعة .

هذا وأعلن الدكتور ناصر مندور خلال الحفل عن إستعداد الجامعة لتطبيق نسخة جديدة من الأيزو ISO 21001:2018 لنواكب منظومة الرقمنة التى تنتهجها الدولة بشكل عام ، وذلك لنصل إلى منظومة عمل أكثر دقة ، وسرعة وأقل تكلفه مع إنضمام 5 كليات لمنظومة الجودة وهى كليات الزراعة ، العلوم ، الطب البيطري، طب وجراحة الفم والأسنان والآداب والعلوم الإنسانية ؛ مما يستوجب مزيد من الجهد والعمل والقدرة على التفاعل والتكيف مع منظومة العمل الجديدة .

كما حرص "مندور " على تقديم كلمة شكر لـ"عصام شوقى" على فترة عمله كمدير لمكتب رئيس الجامعة والتى إستمرت لمدة 10سنوات واصفاً تلك الوظيفه القيادية بأنها تحتاج إلى مواصفات خاصة أهمها أن يكون القيادة حائط صد ويمتص للأزمات ، مشيراً إلى أن كل ذلك يتوافر في شخصية " عصام شوقى " التى تتميز بالهدوء والكياسه .

وحرص الدكتور محمد محمدين على تقديم الشكر ل " عصام شوقى " مشيداً بأخلاقه العالية التى جعلته يستمر في هذا المنصب الحساس مع أكثر من 6 رؤساء جامعة لافتاً إلى أن الجامعة تحتاج لمثل هذه النماذج المشرفه للحفاظ على كيان هام ألا وهو " جامعة قناة السويس " موصياً كل قيادة إدارة تخرج من الجامعة أن تعلم وتعد صف ثانى من القيادات حتى نحافظ ونطور ما وصلت إليه الجامعة.

فيما قدم الدكتور أحمد زكى الشكر لرئيس الجامعة والسادة النواب على تنظيم هذا الحفل موضحاً أن منصب مدير عام مكتب رئيس الجامعة يحتاج إلى مجموعه من الصفات النوعية والشخصية لإدارة المكان لافتاً إلى توافر تلك الصفات في الأستاذ عصام متنمياً له التوفيق والنجاح في حياته القادمة.

بينما أشار الدكتور محمد عبد النعيم إلى أن العمل ضمن فريق متميز هو أساس النجاح وخاصة في مكاتب رئيس الجامعة ونوابه التى تحتاج إلى كفاءة وقدرات خاصة على مدار ال24 ساعه .

وأفاد الدكتور محمد سعد زغلول أن الجامعة تحظى بكفاءات إدارية ساهمت في إثراء منظومة العمل الإداري متمنياً ل " عصام شوقى " حياة سعيده مليئه بالإنجازات.

وفي نهاية الحفل قدم الدكتور ناصر مندور درع الجامعة تكريماً ل عصام شوقى، بينما أهداه المحاسب خالد سويلم أمين عام الجامعة شهادة تقدير نيابه عن العاملين، كما قدم الدكتور محمد محمدين هديه تذكارية ، وحرص فريق العمل داخل مكتب رئيس الجامعة على تقديم هديتهم ، وقام الدكتور حمدى عطا الله مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة بتقديم شهادة تقدير الى عصام الدين شوقى.