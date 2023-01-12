اليوم السابع
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خليك واعى.. لا صحة لتجريف أشجار حديقة الحيوان تزامنا مع خطة التطوير.. إنفوجراف

الخميس، 12 يناير 2023 02:00 م
خليك واعى.. لا صحة لتجريف أشجار حديقة الحيوان تزامنا مع خطة التطوير.. إنفوجراف خليك واعى

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تزعم تجريف أشجار حديقة الحيوان بالجيزة تزامناً مع تنفيذ خطة لتطويرها، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتي نفت تلك الأنباء.

 
خليك واعى
خليك واعى

الشائعة: 

أنباء تزعم تجريف أشجار حديقة الحيوان فى الجيزة تزامنا مع التطوير
 

الحقيقة: 

أكدت وزارة الزراعة أنه لا صحة لما يتردد عن تجريف أشجار حديقة الحيوان
 
أوضحت أن الحديقة ذات طبيعة خاصة لا يمكن المساس بها أو قطع نباتاتها وأشجارها النادرة
 
سيتم تنفيذ خطة تطوير حديقة الحيوان ورفع كفاءة خدماتها بما يراعى قيمتها التاريخية 
 
هدف التطوير تعظيم الاستفادة من مقومات الحديقة واستعادة طابعها التراثى 
 
خطة التطوير تستهدف إعادة إحياء الحديقة كمنطقة مفتوحة ومساحات خضراء تعد متنفسا للمواطنين
 
حديقة الحيوان ستكون على غرار الحدائق العالمية مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية
 
ربط حديقة الحيوان بحديقة الأورمان من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية

حديقة الحيوانات

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مصطفى مدبولي

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