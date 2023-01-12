خبير مصرفى: مرونة سعر الصرف تساهم فى استقرار أسعار السلع وعدم التسعير العشوائى

الأمير نصرى

قال طارق متولى، نائب رئيس بنك بلوم مصر الأسبق، إن سعر الصرف يرتفع مرة واحدة ويبدأ فى التوازن مع العرض والطلب، مشيرا إلى أن السوق يحاول أن يقترب من السوق الموازية، ولابد أن يكون فى مصر سعر واحد للدولار.

وأكد طارق متولى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، على قناة "dmc"، أن سعر الصرف فى مصر عشوائى غير محدد، موضحا أن مرونة سعر الصرف ستجعلنا نشهد سعر منطقى للسيارات والذهب وغيره، بسب عدم الإتاحة، وتسعير الدولار خارج القطاع المصرفى مما يؤثر على الأسواق.

أوضح طارق متولى أن تحرك سعر صرف الجنيه أمام الدولار يساهم فى توافر العملة وجذب الاستثمار الأجنبى، مؤكدًا أن مرونة سعر الصرف يساهم فى استقرار أسعار السلع وعدم التسعير العشوائى، مما يصب فى صالح المستهلك.

وتابع: أتوقع أن يستقر سعر الصرف وسنرى أسعارا مختلفة تماما خلال شهر أو شهرين، وما يهمنا أن تكون هناك أسواق منتظمة، موضحا أن الاقتصاد المصرى لديه العديد من الفرص إذا حسن استغلالها.