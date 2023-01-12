اليوم السابع
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حملة أمنية بأسيوط تسفر عن ضبط 23 قطعة سلاح نارى و5 قضايا مخدرات

الخميس، 12 يناير 2023 12:08 م
حملة أمنية بأسيوط تسفر عن ضبط 23 قطعة سلاح نارى و5 قضايا مخدرات حملة امنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادي

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قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة القوصية بمحافظة أسيوط، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
 
1- ضبط عدد 23 قطعة سلاح نارى، عبارة عن 8 بنادق آلية- 5 بنادق خرطوش- 10 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 19 متهم "لعدد 7 منهم معلومات جنائية" .
 
2- ضبط عدد 5 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم كمية من المواد المخدرة بحوزة 5 متهمين لعدد 3 منهم معلومات جنائية.
 
3- تنفيذ عدد 377 حكما قضائيا متنوعا.
 
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات.

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