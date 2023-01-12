حملة أمنية بأسيوط تسفر عن ضبط 23 قطعة سلاح نارى و5 قضايا مخدرات

كتب محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادي

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة القوصية بمحافظة أسيوط، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

1- ضبط عدد 23 قطعة سلاح نارى، عبارة عن 8 بنادق آلية- 5 بنادق خرطوش- 10 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 19 متهم "لعدد 7 منهم معلومات جنائية" .

2- ضبط عدد 5 قضايا إتجار فى المواد المخدرة ، ضُبط خلالهم كمية من المواد المخدرة بحوزة 5 متهمين لعدد 3 منهم معلومات جنائية.

3- تنفيذ عدد 377 حكما قضائيا متنوعا.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات.