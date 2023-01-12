اليوم السابع
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حجز صيدلى على ذمة تحريات المباحث لاتهامه بترويج المواد المخدرة على "فيس بوك"

الخميس، 12 يناير 2023 03:57 م
حجز صيدلى على ذمة تحريات المباحث لاتهامه بترويج المواد المخدرة على "فيس بوك" الفيسبوك
كتب أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالجيزة حجز صيدلى على ذمة تحريات المباحث الجنائية ومباحث الانترنت لاتهامه بترويج المواد المخدرة على عملائه عبر تطبيق الفيسبوك.

رصدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة وجود إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) تقوم بترويج وبيع الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمهربة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد القائم بإدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنه (صيدلى – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) تخصص نشاطه فى ترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة على النحو المشار إليه، وذلك من خلال تبادل الرسائل الإلكترونية فيما بينه وبين عملائه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته 1330 أمبول مخدر - هاتف محمول وبمواجهته أقرا بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" على النحو المشار إليه.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 300 ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


الفيسبوك

المخدرات

امن الجيزة

الانترنت

ترويج أقراص مخدرة



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