حبس 9 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار فى السيدة زينب 4 أيام

كتب سليم على

قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، حبس 9 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى دائرة القسم.

وطالبت النيابة العامة ، رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الآثار بالمخالفة لأحكام القانـون.