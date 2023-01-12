حبس 9 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار فى السيدة زينب 4 أيام

قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، حبس 9 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى دائرة القسم.
وطالبت النيابة العامة، رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الآثار بالمخالفة لأحكام القانـون.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 9 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم شرطة السيدة زينب "ملك أحدهم" وعثر بداخله على حفرة قطرها 1,5 متر بعمق 6 أمتار، وضبط أدوات الحفر والتنقيب، كما ضُبط بحوزة أحد المتهمين (هاتف محمول "يحوى فيديوهات خاصة بالحفر والتنقيب عن الآثار).
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