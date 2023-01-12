حبس عصابة تسرق السيارات لبيعها قطع غيار فى المقطم 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة ، حبس تشكيل عصابى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة السيارات وتقطيعها لأجزاء لبيعها فى المقطم، وطالب رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

نجحت الداخلية فى ضبط عناصر تشكيل عصابى بمحافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية" تخصصوا فى سرقة السيارات وتقطيعها لأجزاء، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- ومقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة السيارة ملكه، حال توقفها أمام العقار سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها مملوكة لـ(أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالإشتراك مع (آخر- مقيم بدائرة قسم شرطة أكتوبر ثان بالجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارتين إحداهما المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن أجزاء للسيارة المستولى عليها والموتور الخاص بها.

وأضافا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك" بقصد تقطيعها والتصرف فى أجزائها بالبيع بالإشتراك مع (آخران- مقيمان بمحافظتى القاهرة والقليوبية) أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أيدا أقوال المتهمان، وإقتصار دورهما على تقطيع السيارات المستولى عليها بمعرفة المتهمان الأول والثانى، وقيامهم بالتصرف فى أجزائها بالبيع لدى عميلهم سىء النيه (عاطل، مقيم بمحافظة المنوفية) أمكن ضبطه، وبمواجهته أيد أقوال المتهمين، وتم بإرشاده ضبط (سيارة كاملة بدون ماتور - مجموعة من المواتير وأجزاء عدد من السيارات- عدد 15 إطار سيارة بالجنوط "خاصين بالسيارات المستولى عليها").

بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموهم بالسرقة.