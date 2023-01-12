حبس شخص لاتهامه بالتنقيب عن الآثار داخل منزله فى منشأة ناصر 4 أيام

كتب سليم على

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة منشأة ناصر، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة التنقيب عن الآثار بالمخالفة لأحكام القانـون.

ونجحت الجهود في ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) حال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل مسكنه، وعثر بداخله على حفرة بعمق 10 أمتار، وضبط أدوات الحفر والتنقيب بمواجهة المتهم إعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.