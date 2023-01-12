اليوم السابع
Ads
الخميس، 12 يناير 2023 10:37 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حبس شخص لاتهامه بالتنقيب عن الآثار داخل منزله فى منشأة ناصر 4 أيام

الخميس، 12 يناير 2023 09:59 ص
حبس شخص لاتهامه بالتنقيب عن الآثار داخل منزله فى منشأة ناصر 4 أيام أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت نيابة منشأة ناصر الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتنقيب عن الآثار داخل منزله فى دائرة القسم. 
 
وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة منشأة ناصر، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة التنقيب عن الآثار بالمخالفة لأحكام القانـون. 
 
ونجحت الجهود في ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم  شرطة منشأة ناصر) حال قيامه بالتنقيب  عن الآثار داخل مسكنه، وعثر بداخله على حفرة بعمق  10 أمتار، وضبط أدوات الحفر والتنقيب بمواجهة المتهم إعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار. 
 
 
 
 
 

اثار

تنقيب

تنقيب عن الاثار

حوادث التنقيب عن الآثار



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة