جو بايدن: مؤشرات إيجابية حول تراجع التضخم

رامى محيى الدين

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن ، إنه في الشهر الماضي كانت أقل نسبة زيادة في أسعار المواد الغذائية منذ عامين، كما وصل التضخم لأقل مستوى له، حيث وصل إلى 3% بشكل سنوى، وهي مؤشرات إيجابية حول تراجع التضخم.

وأضاف بايدن، خلال كلمته عن الوضع الاقتصادي في أمريكا، أن انخفاض التضخم وزيادة المرتبات، دليل على أن الخطط الاقتصادية ناجحة، وقبل سنوات كان الاقتصاد في وضع سيء والملايين خسروا وظائفهم.

وأشار إلى أن الاقتصاد كان يعاني، وتصرفنا من خلال استراتيجية جديدة لإنقاذ الاقتصاد من تداعيات الجائحة، وقمنا بوضع أسس لاقتصاد حي ونشط لعقود قادمة، موضحا أن البطالة أصبحت أقل نسبة منذ 15 عامًا، وتم توفير 11 مليون وظيفة خلال عامين، بما فيها 750 ألف وظيفة في قطاع التصنيع، وأصبحت العائلات الأمريكية تتنفس الصعداء وهذا لم يحدث في أي وقت من تاريخنا.