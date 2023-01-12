جولة داخل قطار "تالجو" الفاخر.. زمن الرحلة من القاهرة إلى الإسكندرية 135 دقيقة.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

أجرى اليوم السابع معايشة داخل قطار تالجو الفاخر، الذى تم تشغيله على خط القاهرة الإسكندرية والعكس، ضمن 7 قطارات مقرر تشغيلهم على خطوط السكة الحديد، وصل منهم حتى الان 4 قطارات يجرى تجربة 3 قطارات حاليا استعدادا لتشغيلهم على خطى القاهرة أسوان والقاهرة الإسكندرية.

ورصد اليوم السابع خلال رحلته على القطار تالجو ، اراء عدد من الركاب، وكذلك الخدمات المقدمة على القطار، وتأثير تكنولوجيا تصنيع القطار على الاهتزازات ومستوى العزل للصوت والسرعة والوقت المستقطع للرحلة من القاهرة للاسكندرية.

فى البداية يتحرك القطار فى موعده الساعة 2 عصر، دون تأخير حيث يتواجد على الرصيف قبل الموعد بوقت كافى يسمح للركاب الوصول للكرسى ووضع متعلقاتهم فى الأماكن المخصصة لها، ووصل القطار لمحطة سيدى جابر بالإسكندرية الساعة 4.05 تقريبا وهى اول محطة للوقوف، ثم وصل بعدها ب10 دقائق لمحطة مصر

وأكد أوضح محمد الفخرانى، رئيس قطار تالجو 2023، أن دوره فى القطار التنبيه قبل التحرك بغلق الأبواب وعند ظهور اضاءه اللمبة الخضراء عند السائق يتم التحرك، مع التأكد من تواجد كل اطقم القطار، مشيرا إلى أن كل باب عليه فرد أمن يوصل الراكب للكرسى المخصص برقم التذكرة، مشيرا إلى أن فى حالة وجود ركاب اجانب من وجود تذكرة محصلة بالدولار 35 للدرجة الأولى و25 للدرجة الثانية، وفى حالة وجود غير ذلك يتم التحصيل ب بالدولار أو ما يعادله بالمصرى، كذلك فى حال وجود راكب بدون تذكرة يتم تحصيل قيمة التذكرة بالإضافة إلى غرامة 50 جنيه.

ومن جانبه أكد أحمد سالم محمد، كمثرى عهدة قطار، أن لكل فرد على القطار مهام ويتم الرقابة عليهم بشكل دائم، عامل النظافة متواجد وكذلك الأمن، بالإضافة الى وجود منظومة كاميرات لمتابعة كل شئ يدور فى القطار، بالإضافة الى وجود مهندسى صيانة واحد أسبانى وأخر مصرى تابع للسكة الحديد لمتابعة القطار.

وقال سيد على، رئيس قسم الضيافة بالقطار التابعة لشركة قطارات النوم، إن البوفيه يقدم وجبات ساخنة، تبدأ من 8 جنيهات حتى 73 جنيها خارج التذكرة بالإضافة إلى المشروبات الساخنة والمثلجة، مضيفا أن المظهر العام له اهمية كبيرة فهو يعكس الشكل العام للهيئة وإدارة القطار.