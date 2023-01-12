جمال سلامة مديرا لفرع التأمين الصحى بالقليوبية ورضا الديب للشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الدكتور محمد السيد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى ، القرار رقم 34 لسنة 2023 بتكليف الدكتور جمال سلامة مدير فرع الشرقية، مديرا لفرع القليوبية ، والقرار 35 بتكليف الدكتور رضا محمد ماجد ابراهيم مديرا لفرع الشرقية .

يشار إلى أن الدكتور جمال سلامة تولى منصبة بالشرقية منذ سنوات، عمل خلالها على تطوير أفرع الهيئة بالمحافظة واستحداث 12 من اللجان الطبية لتخفيف عن مرضى منها تشكيل لجان لتخفيف الجهد والعناء على مرضى من الآنتقال إلى امكان آخرى لحصول على الخدمة ، تم تشكيل لجنة تخصصية بفرع الشرقية لتوقيع الكشف الطبى على الاشخاص ذوى الإعاقة، لجنة لمرضى ضمور العضلات، لجنة لمرضى العصب المتناثر ، لجنة لهرمون النمو بعيادة السكر ، لجنة ترقيع القرنية بعيادة المبرة بالزقازيق ، لجنة لعلاج القولون التقرحى بعيادة المبرة بالزقازيق ، لجنة للقلب ولجنة للأورام بعيادة فاقوس ،لجنة للقلب ولجنة للأورام بعيادة بعيادة العاشر ، لجنة الروماتيزم والمناعة ، لجنة حقن العين بعقار الليوسنتس ، لجنة قلب للأطفال بعيادة المبرة بالزقازيق، لجنة قلب للكبار بعيادة المبرة بالزقازيق، بالإضافة إلى تطوير أقسام المعامل بالعيادات والمستشفيات، واستحداث لجنة لعلاج أورام الكبد بمركز علاج أمراض الكبد بالزقازيق والتى تنعقد يوم السبت من كل أسبوع من خلال نخبة من اساتذة جامعة الزقازيق .

كما عمل الدكتور رضا الديب بعدد من المواقع القيادية منها بينها مدير مستشفى المبرة بالزقازيق وأشرف على تطويرها ، وكذلك نائبا لمدير فرع المحافظة ، والعمل بمنظومة العيادات المسائية التابعة للتأمين الصحى بالمحافظة بعيادات "المبرة الشاملة بالزقازيق – العاشر من رمضان الشاملة – فاقوس الشاملة"، لتوقيع الكشف الطبى على العاملين بالهيئات الحكومية والمواطنين "بأجر رمزي"، وذلك بدءا من الساعة الخامسة عصرا حتى التاسعة مساء لتقديم خدمات صحية مميزة على مدار اليوم وافتتاح وحدتى حقن مرضى العصب المتناثر M. S ووحدة تحضير العلاج الكيمأوى بمستشفى المبرة والتى تعد انجاز جديد يضاف إلى الخدمات المتميزة التى يقدمها فرع الشرقية وذلك بعد استكمال الآنشاءات والتجهيزات الخاصة بالوحدتين وبتنفيذ اشتراطات وسياسات مكافحة العدوى والجودة.