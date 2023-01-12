جامعة الإسكندرية تنظم الملتقى التوظيفى الأول لطلاب وخريجى كليات الجامعة

الإسكندرية أسماء على بدر

تنظم جامعة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، وبالتعاون مع المراكز الجامعية للتطوير المهنى بجامعة الإسكندرية الملتقى التوظيفى الأول لخريجى وطلاب السنة النهائية بجميع كليات جامعة الإسكندرية، وذلك يوم 26 فبراير القادم، بمجمع العلوم الإنسانية مدخل كلية التجارة.

وجاءت تفاصيل الملتقى فى بيان اليوم أنه يشارك فى الملتقى العديد من الشركات المصرية والعالمية والبنوك وشركات التأمين بهدف توفير أكبر عدد من فرص العمل والتدريب داخل هذه الشركات وإتاحة الفرصة للتواصل معهم، كما يتيح الملتقى خلق بيئة تفاعلية بين أصحاب الأعمال والطلاب والخريجين بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

فى سياق اخر افتتح الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، أولى فاعاليات مركز الاقتصاد الأزرق الأكثر إخضرارا بجامعة الإسكندرية، والتى عقدت تحت عنوان "قضايا الاقتصاد الأزرق المستدام فى دول حوض البحر المتوسط"، بقاعة موتمرات كلية التجارة.

ناقشت ورشة العمل عدة قضايا عن مفهوم "الاقتصاد الأزرق" وكيفية الاستفادة منه فى توليد الكهرباء من طاقة المياه، وأنشطة التعدين فى البحار والمحيطات، والسياحة البحرية، وأنشطة صيد الأسماك والكائنات البحرية، واستخراج المواد الخام من البحار، وغير ذلك من أشكال النشاط الاقتصادى المرتبط أساسًا بالمياه، وذلك بحضور الدكتور السيد الصيفى عميد كلية التجارة، والدكتور حسن ندير خير الله، رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، والدكتور سعيد عبد العزيز، عميد كلية التجارة ومحافظ الشرقية الاسبق، والدكتور هشام عرفات وزير النقل الأسبق، والدكتور شريف هدارة وزير البترول الأسبق، اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى، والدكتور علاء عز، أمين اتحاد الغرف التجارية، والمهندس سيف الدين ابو النجا، أمين صندوق الاتحاد الدولى للمعماريين، والأستاذ إسلام سالم، من الغرفة التجارية والمتخصص فى النقل البحرى واللوجيستيات، والسادة عمداء الكليات ولفيف من أساتذة الاقتصاد بكلية التجارة.

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية فى كلمته أن فكرة مركز جامعة الإسكندرية للاقتصاد الازرق الأكثر إخضرارا جاءت من خلال الجلسات التحضيرية لمؤتمر أطراف المناخ cop27 الذى استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ والذى تمت خلاله العديد من المناقشات مع المسؤولين المصريين والعرب والأجانب لتقديم سياسات تدعم التنمية والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة مع تقليل التأثيرات السلبية على البيئة، وأضاف أن جامعة الإسكندرية قامت بالتعاون مع العديد من الجهات الأكاديمية والخبراء ورجال الصناعة بتقديم الكثير من المشروعات البحثية المتكاملة القابلة للتطبيق لتقليل التلوث والإنبعاثات الحرارية ودعم المشروعات لتحويلها إلى صناعات خضراء، مع التأكيد على الحاجة للتمويل باستثمارات من البنوك والمستثمرين وبشكل خاص من الدول التى ساهمت بشكل أكبر فى التلوث والانبعاثات الحرارية، ولفت إلى التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعات البحر الأبيض المتوسط والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط ( الاسكامى) للقيام بالعديد من المبادرات والمشروعات لتحقيق المنفعة المشتركة من خلال مركز الاقتصاد الأزرق الأكثر إخضرارا بجامعة الإسكندرية.

وفى كلمته أكد أحمد الوكيل أن الاقتصاد الأزرق يتمثل فى الإدارة الجيدة والاستغلال الأمثل للموارد المائية والإعتماد على المياه لتحسين سبل العيش من خلال عدة أنشطة كصيد الأسماك واستخراج المواد الخام من البحار مع ضمان احترام البيئة والتنوع البيولوجى مشيرًا أن 480 مليون شخص يعيشون فى 22 دولة على حوض البحر الابيض المتوسط يمكن أن يشكل لهم الاقتصاد الأزرق فرصة لتنويع فرص عمل تساعد فى تحسين المعيشة، وأضاف أن اتحاد الغرف التجارية يُعَول على المركز الذى انشأته جامعة الإسكندرية باعتباره ملاذ آمن للاقتصاد الأزرق، كما أوضح أن هذه الورشة تعد نواة لعدة ورش سيتم خلالها استضافة خبراء اقتصاديون وخبراء فى مجال علوم البحار ليستفيد منها أعضاء الغرفة التجارية وغرف البحر الأبيض المتوسط.

وأكد الدكتور حسن ندير، أن جامعة الإسكندرية يمكن أن تشارك بدور كبير فى تنمية الاقتصاد الأزرق، مؤكدًا أن إنشاء المركز كان خطوة مهمة للاستخدام الأمثل للموارد فى البحر الأبيض المتوسط، وأن انطلاقه من الإسكندرية نابع من الدور الإقليمى والدولى لمحافظة الإسكندرية، وأشار لأهمية الحفاظ على البحر الأبيض المتوسط كونه يجمع بين دول حوض المتوسط، كما أشار إلى رؤية المركز التى تتمثل فى دراسة وبحث المشكلات المائية ودمج الاقتصاديين لتكوين قوة ضاربة وفعالة من العلماء والباحثين.

كما رحب الدكتور السيد الصيفى بالسادة الحضور معربًا عن سعادته بأستضافة كلية التجارة لهذا الحدث، معتبرًا إياه إشارة البدء لإنطلاق الاقتصاد الأزرق فى مصر.

وأشار الدكتور سعيد عبد العزيز أن ورشة العمل هذه تعد باكورة المركز الجديد الذى انشأته جامعة الإسكندرية بالتعاون مع الغرفة التجارية بالإسكندرية " مركز الاقتصاد الأزرق والذى بدوره يعمل على" توفيـــر العوائد الاجتماعية والاقتصادية للأجيال الحاليـــة والمستقبليـــة مــــن خــلال المساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى والقضاء على الفقر وتحسيـــن مستـــوى المعيشة وتحسين الدخل وتوفير فرص العمل والسلامة وتحقيق تنمية صحية وأمنية وسياسية مستدامة، والاعتماد على الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المواد وذلك لتأمين الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية طوال الوقت، وأشار أن التحكم فى إدارة الاقتصاد الأزرق يتم من خلال استخدام أساليــــب الإدارة التى تتصف بأنها شاملة ومستدامة تقوم على المشـــاركة والأنشطــــة الفعالـــة فى المجتمع.