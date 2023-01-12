ثقافة الأقصر تناقش دور الوعى الثقافى فى مكافحة الأفكار المتطرفة وجبر الخواطر

الأقصر – أحمد مرعى

تتنوع الأنشطة الثقافية والفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة من خلال فرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، حيث عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان" دور الوعي الثقافي في مكافحة الأفكار المتطرفة" أوضح يحيى بحر مفهوم التطرف وتعريفه ومحاربة السلوك الغير مرغوب فيه منذ الصغر والتنشئة الصحيحة للطفل والأسرة والمجتمع على الدين الإسلامي الحنيف وإحترام الأديان السماوية والعيش على المحبة والود والسلام بين أفراد المجتمع وبين الشعوب وغرس القيم الإنسانية الراقية والنبيلة والإسلامية في المجتمع.

وبجانب ذلك عقدت محاضرة بعنوان "جبر الخواطر" أوضحت صفية عيد بوعظ الأقصر أن العبادات ليست مقصورة على الصلاة والصيام فقط ولكن جبر الخواطر من العبادات السامية والتي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وكان دعائه اللهم أجبرني ياالله وتكلمت عن السلف الصالح وأحاديث كثيرة عن جبر الخواطر.

كما عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان" إبني إبنك ولا تبني لإبنك" قال شعبان شلبي ابني ابنك من حيث التربية أبنيه على الصدق والخلق القويم وإذ لم تبنه سيهدم كل ما تركته له، بجانب ذلك أقام قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر عبدالغفور عبدالله ألقى قصيدة بعنوان"انتي، وقصيدة بعنوان مربعات من فن الواو"، ويعد العمل اليدوي من أهم وسائل استغلال الطاقة البشرية ويساهم بشكل كبير في المحافظة على بعض العادات والموروثات الثقافية وتلبية احتياجات المجتمع المختلفة من قصر ثقافة حاجر العديسات نفذت ورشة أشغال يدوية كروشية"عمل نموذج مصغر لطاقية أطفال" نفذتها أسماء أحمد، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة حكي بعنوان"النيل يشكو حضارة" ألقتها هناء يونس، بينما أعد قصر ثقافة الطفل عرض كورال أطفال القصر ثقافة الطفل بقيادة حجاج أحمد على مدرب الكورال.

فيما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط ورشة رسوم أطفال"رسم وتظليل بالقلم الرصاص" نفذتها حجاجية خيري، وكذلك نفذت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة رسومات فنية بعنوان " السنة الميلادية الجديدة" تنفيذ أحمد أمين عبد الرحمن بصحبة مجموعة من التلاميذ رواد المكتبة، كما نفذت مكتبة النمسا الثقافية ورشة فنون تشكيلية بعنوان" بابا نويل" نفذها الفنان طه أبو الشيخ، نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى ورشة رسم حر نفذتها نجوي أبو الفضل.