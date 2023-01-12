توقعات بأمطار متوسطة إلى غزيرة تشهدها الإسماعيلية اليوم ورفع حالة الطوارئ

كتب - السيد فلاح

شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم طقس مائل للبرودة، ومن المتوقع أن تشهد المحافظة اليوم الخميس، أمطار تبدأ متوسطة الشدة قد تغزر أحيانًا مع وجود فرص لتكون سحب رعدية، على فترات متقطعة بنسبة حدوث 50% تقريبًا.

وأعلنت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، إنه من خلال أخر تحديثات لخرائط الطقس من المتوقع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية على المحافظة يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا "بنسبة حدوث 50 % تقريبًا" على مناطق متفرقة من المحافظة وعلى فترات متقطعة.

وتلقى اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، أخطارًا من المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، بحالة الطقس اليوم، وعلى الفور كلف المدير الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة برفع حالة الاستعداد لعناصر الطوارئ لكافة الجهات المشاركة فى خطة مكافحة تجمعات مياه الأمطار بالشوارع.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، انخفاضًا فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، لطيفا نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا ورعدية على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس، فى الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 19، وبورسعيد الصغرى 11 والعظمى 18، والسويس الصغرى 11 والعظمى 18 درجة.