"تموين قنا" تشن حملة على الأسواق وتحرر 47 مخالفة متنوعة

شنت مديرية التموين بقنا، اليوم الخميس، حملة على الأسواق بناءً على توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، برئاسة أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا.

وأوضح وكيل وزارة التموين، أن الحملة ضبطت 4200 زجاجة شعير منتهية الصلاحية، 864 قطعة حلوى منتهية الصلاحية، 7200 كيس مصنعات غذائية منتهية الصلاحية، 360 زجاجة عصير منتهية الصلاحية، بفرشوط، كما تم تحرير المحضر رقم 643 جنح دشنا ضد صاحب مشروع جمعيتى وذلك لتجميع سلع تموينيه مدعمه، وضبط 929 كجم سكر، 100 كجم أرز، 720 عبوة زيت، 1017 كيس مكرونة.

وأضاف أحمد السيد، وكيل الوزارة، أنه تم تحرير المحاضر أرقام 1254 و1255 و1294 جنح نجع حمادى، وضبط 15 لفة أرز مجهولة المصدر، 5 أطنان أسمنت مجهول المصدر، 15 لفة أرز ناقص الوزن، وضبط عدد 200 كجم أرز مجهول المصدر بأبوتشت، وتحرير المحضر رقم 248 جنح قفط، وضبط 11 علبة سجائر تباع بأزيد من السعر، موضحًا أن إجمالى المخالفات التموينية بلغت 47 مخالفه متنوعة.