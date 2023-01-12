تفاصيل العثور على وثائق سرية جديدة تعود لفترة تولى بايدن منصب نائب الرئيس

وأشارت تقارير، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية، اليوم الخميس، إلى أن مساعدي الرئيس الأمريكي جو بايدن يبحثون عن وثائق سرية إضافية قد تكون في مواقع أخرى بعد العثور على مجموعة من الوثائق السرية في نوفمبر الماضي في مكاتب أحد مراكز الأبحاث في العاصمة الأمريكية واشنطن".

وكان الرئيس بايدن أعلن - في وقت سابق - أنه لا علم له بمحتوى وثائق رسمية سرية تعود إلى الفترة التي كان يتولى فيها منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس باراك أوباما (2009-2017) وعثر عليها أخيرا في مركز أبحاث بواشنطن كان أحيانا يعمل منه.