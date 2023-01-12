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تعليم الجيزة: إقامة ورش فنية لتنمية قدرات الطلاب ضمن مبادرة إحياء المسرح المدرسى

الخميس، 12 يناير 2023 03:14 م
تعليم الجيزة: إقامة ورش فنية لتنمية قدرات الطلاب ضمن مبادرة إحياء المسرح المدرسى مدير تعليم الجيزة يعقد اجتماعا لتفعيل مبادرة "إحياء المسرح المدرسى"
كتبت – مرام محمد

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عقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الخميس، اجتماعا لجميع التوجيهات بالمديرية لوضع خطة عمل تتم بالتنسيق بين التوجيهات المختلفة؛ للكشف عن الموهوبين وتشجيعهم وتنمية قدراتهم وتحفيزهم على الابتكار والإبداع، وذلك بناء على تعليمات وتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتفعيل مبادرة "إحياء المسرح المدرسى".

وكشفت مديرية التعليم بالجيزة في بيان لها، عن تعاونها مع وزارة الثقافة للكشف عن المواهب الفنية من طلبة تعليم الجيزة فى المسرح المدرسى، وعمل ورش فنون تشكيلية لتنمية قدرات الطلاب، وذلك فى إطار توجهات الدولة للكشف عن الموهوبين ورعايتهم وتنمية قدراتهم ودعمهم.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد دشن مبادرة "إحياء المسرح المدرسي والفنون بالمدارس المصرية"، وذلك خلال العرض المسرحي "تقدر" بالتعاون مع وزارة الثقافة ومجموعة قنوات مدرستنا والشريك الإعلامي "المتحدة للخدمات الإعلامية".

وأكد الدكتور رضا حجازي، أن المدرسة هي المكان الحقيقي للتعليم والتعلم، وذلك بغرض تحقيق النمو الشامل للطالب من الناحية المهارية والوجدانية والمعرفية، مشيرًا إلى أنه من حق كل طالب أن يمارس جميع الأنشطة في المدرسة سواء الرياضية أو الفنية أو الثقافية أو العلمية.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن المبادرة تستهدف إعادة إحياء المسرح المدرسي في اكتشاف المواهب الجديدة من أبنائنا الطلاب، فضًلا عن إعادة بث الروح الفنية وتنميتها في المدارس بصفة عامة ومدارس ذوي الهمم بصفة خاصة لخلق جيل مثقف علميًا وفنيًا وأدبيًا.


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