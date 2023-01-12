تعليم الجيزة: إعلان نتائج امتحانات كل مرحلة فى وقت موحد على مستوى المحافظة

كتبت – مرام محمد

تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول بلجان إدارتى الهرم وأوسيم التعليمية، بناءً على تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشملت جولة وكيل الوزارة، تفقد مدرسة الشهيد محمد أحمد سيد الإعدادية، ومدرسة نصار الابتدائية المشتركة، ومدرسة المعرفة الرسمية للغات، ومدرسة جوهرة الخليل الخاصة التابعة لإدارة أوسيم التعليمية.

وشهدت الجولة التفقدية، متابعة لجان الامتحانات ومناقشة الطلاب فيما قد يقابلهم من عوائق تعوق سير العملية الامتحانية، وتواجد الزائرة الصحية وكذلك متابعة الكنترولات وأعمال التصحيح.

ونبه وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على ضرورة الإسراع فى عمليات التصحيح أولًا بأول، على أن تعلن نتائج كل مرحلة فى وقت موحد على مستوى المحافظة، مشددا على ضرورة إزالة أية عقبات تعوق سير العملية الامتحانية، وتوفير جميع متطلباتها بشكل فوري.

وأكد على ضرورة منع حيازة الطلاب للتليفون المحمول حتى لو كان مغلقا داخل اللجان، منبها على عدم التواجد خارج اللجان ومنع التجمعات بعد انتهاء الامتحانات وتنظيم دخول وخروج الطلاب.

جدير بالذكر أن طلاب الصف الثانى الإعدادى أدوا اليوم امتحان مادتى الهندسة والعلوم، فيما أدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، لضمان إتمام كافة الامتحانات والتيسير على الطلاب، مؤكدًا أن المحافظة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والفنية التى من شأنها الحفاظ على سلامة الطلاب وسير الامتحانات بشكل سليم.

وأكد اللواء أحمد راشد، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات فى محيط المدارس لتوفير المناخ الملائم للطلاب، موجها بمنع استخدام المحمول داخل اللجان والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، مع الحزم الشديد والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية.



امتحانات صفوف النقل بالجيزة



امتحانات صفوف النقل بمدارس الجيزة



امتحانات صفوف النقل