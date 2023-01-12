تعرف على شروط وظيفة فنى صيانة الاتصالات بالقطار الخفيف

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع شروط وظيفة فني صيانة الاتصالات وهى ضمن 39 وظيفة مطلوبة بـ القطار الكهربائى الخفيف، وفقا لما أعلنته الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، وتفاصيل الوظيفة "كود الوظيفة: J- TC 5.

شروط الوظيفة:

1. حاصل على دبلوم المدارس أو المعاهد الصناعية أو ما فوقها.

2. لا يزيد عمره عن 35 سنة.

3. أكثر من سنة من الخبرة العملية في مجال التكنولوجيا.

4. يجيد اللغة الإنجليزية في القراءة والكتابة.

5. يتمتع بصحة جيدة مع عدم وجود عمى ألوان أو ضعف.

6. متخصص فى التشغيل الآلى والتحكم الآلى والإلكترونيات والكمبيوتر.

7. على دراية ببرامج الكمبيوتر.

8. على دراية بأنظمة معدات الإشارات والمخاطر.

9. يمكنه العمل بالوردية الليلية.

10. لا توجد عليه أى عقوبة جنائية.

11. أدى الخدمة العسكرية أو معافى نهائيا.

12. على دراية بصيانة الاتصالات السلكية واللاسلكية ونظم التحكم.

المتطلبات العامة لشغل الوظيفة:

1- القدرة على تحمل المسئولية وضغوط العمل والانضباط الذاتى القوى، والالتزام باللوائح والقوانين.

2- الأولوية لمن يتقن اللغة الإنجليزية أو الصينية.

المستندات المطلوب إرفاقها بالطلب:

1. صورة المؤهل والمؤهلات الأخرى التى حصل عليها.

2. صورة الموقف من التجنيد.

3. صورة شهادة الميلاد كمبيوتر.

4. صورة بطاقة الرقم القومي.

5. صورة شهادات الخبرة إن وجد.

6. شهادات الدورات التدريبية التي حصل عليها.

7. صورة حوالة بريدية بأسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بقيمة 25 جنيها حساب رقم (0135312002065818)

8. عدد 2 صورة شخصية 4×6.

للاطلاع على شروط شغل الوظائف واستيفاء وإرسال طلب التقدم يتم زيارة موقع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو https://cairometro.gov.eg/ar/jobs موقع الهيئة القومية للأنفاق http://www.nat.gov.eg/JobsAr.aspx

على الراغبين في التقدم لتلك الوظائف المعلنة القيام بارسال الطلبات مستوفاة لجميع الأوراق والمستندات المطلوبة عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول على العنوان التالى (ص.ب466 رمسيس – كود 11794) مع مراعاة كتابة الاسم والوظيفة على الظرف آخر موعد للتقدم يوم 25/ 1/2023.