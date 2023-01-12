تعرف على جهود شرطة السياحة والآثار خلال 24 ساعة

تمكن قطاع شرطة السياحة والآثار من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة البحيرة) لإدارته شركة سياحة كائنة بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة وقيامه بمزاولة النشاط السياحى "بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون.
وتم ضبط الأوراق والمستندات الدالة على ذلك ( عدد ٧ جوازات سفر - عدد ٣ صور تأشيرات إلكترونية) وبمواجهته أقر بمزاولته النشاط السياحى بدون ترخيص .
وورد إتصال تليفونى لقطاع شرطة السياحة والآثار من (شخص يحمل جنسية إحدى الدول) ، مُتضمنا ً أنه حال إستقلاله القطار قادماً من القاهرة متجهاً إلى محافظة الأقصر ، قام بالنزول بمحطة قطار بنى مزار بالمنيا ، معتقداً وصوله إلى محافظة الأقصر وطلب المساعدة فى العودة إلى القاهرة .
تم التواصل مع المسئولين بالجهات المعنية بمحافظة المنيا ، ومساعدته فى إستقلال القطار المتجه إلى القاهرة بناءاً على رغبته فى العودة لإستكمال إقامته بأحد الفنادق بالقاهرة حتى يوم 11 الجارى لارتباطه بالمُغادرة بذات التاريخ إلى موطنه .
وقد لاقى ذلك إستحسان الشخص المذكور وقدم الشكر لأجهزة وزارة الداخلية على ما قدموه من مساعده وعلى سرعة إستجابتهم لبلاغه .
تمكن قطاع شرطة السياحة والآثار من ضبط ( مدير شركة "بدون ترخيص"- كائنة بدائرة قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية ) لقيامه بمزاولة النشاط السياحى "بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون .. وأمكن ضبط الأوراق والمستندات الدالة على ذلك ( عدد 6جوازات سفر – عدد 2 دفتر إيصالات بإسم الشركة – شهادة تطعيم للحج والعمرة – أكلاشيه - عدد ٣ صور ضوئية لجوازات سفر - برنامج رحلات داخلية – مبلغ مالى) وبمواجهته أقر بمزاولته النشاط السياحى "بدون ترخيص" .
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