تعرف على الاستثمارات الموجهة لتنمية 4 محافظات بإقليم شمال الصعيد

كتبت نورا فخرى

تولى الحكومة، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، اهتماما بالغا بتنمية صعيد مصر، وانطلاقا من ذلك وجهت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 22/23 استثمارات حكومية قدرها نحو 48.2 مليار جنيه خلال عام 22/23 لتنمية جميع محافظات الصعيد، وتُموّل الخزانة العامة منها نسبة 82.2% من هذه الاستثمارات بقيمة حوالي 40 مليار جنيه.

وتوجه الخطة لإقليم وسط الصعبد النسبة الأكبر بنسبة 59.2% من الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظات الصعيد بقيمة 28.6 مليار جنيه، يعقبه إقليم شمال الصعيد بنسبة 23.7% بقيمة 11.4 مليار جنيه، وأخيرا إقليم وسط الصعيد بنسبة 17.1%، بقيمة 8.2 مليار جنيه.

وفى هذا الصدد نستعرض الاستثمارات الموجهة لتنفيذ المشروعات التنموية في إقليم شمال الصعيد علي النحو الآتى:

1- محافظة بنى سويف: تبلغ إجمالي الاستثمارات الحكومية المخصصة لها بخطة 22/23 نحو 4.52 مليار جنيه، وتأتى الخدمات التعليمية في مقدمة القطاعات بنحو 24.2% من جملة الاستثمارات الموجهة للمحافظة.

2- محافظة المنيا: تبلغ إجمالي الاستثمارات الحكومية المخصصة لها بخطة 22/23 نحو 4.5 مليار جنيه، ويستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر منها بنسبة 36.7%.

3- محافظة قنا: تبلغ إجمالي الاستثمارات الحكومية المخصصة لها بخطة 22/23 نحو 4.3 مليار جنيه، تُمول الخزانة العامة منها 79.4%.

4- محافظة الفيوم: تبلغ إجمالي الاستثمارات الحكومية المخصصة لها بخطة 22/23 نحو 2.4 مليار جنيه من جملة الاستثمارات الحكومية، ويأتى كل من قطاعى الخدمات الأخرى والخدمات التعليمية في المقدمة بنسبة تقترب من 75%.

جدير بالذكر أن اللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، قال إن الهيئة لديها ستراتيجية لتنفيذ مشروعات ضمن رؤية مصر 2030، وهدفها الأول توفير أكبر عدد من الوظائف، وجذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية لمحافظات الصعيد وفى 10 محافظات على وجه التحديد.

وأكد صالح خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، أن الهيئة تعمل على تحقيق تنمية مستدامة بالصعيد وتوفير "حياة كريمة" ومواجهة المشاكل المذكورة فى الصعيد أبرزها الهجرة والتغلب على الفجوات التنموية بين الأقاليم، وللهيئة الصلاحية الكاملة فى جلب استثمارات داخلية وخارجية، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء لأبناء الصعيد وتحقيق مشروعات تنموية بمشاركة أبنائها بمحافظات الصعيد.