تحرير 2952 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى ورفع 92 سيارة متهالكة

أعلنت الإدارة العامة للمرور في بيان رسمي لوزارة الداخلية، رفع عدد (92) سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع فى المحافظات على مستوى الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وضبط (570) مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وتحرير عدد (2952) مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى.
تحرير 2952 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى ورفع 92 سيارة متهالكةالخميس، 12 يناير 2023 11:26 ص
أرشيفية - رفع سيارات
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