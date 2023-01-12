اليوم السابع
Ads
الخميس، 12 يناير 2023 12:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تحرير 2952 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى ورفع 92 سيارة متهالكة

الخميس، 12 يناير 2023 11:26 ص
تحرير 2952 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى ورفع 92 سيارة متهالكة أرشيفية - رفع سيارات
كتب – أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الإدارة العامة للمرور في بيان رسمي لوزارة الداخلية، رفع عدد (92) سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع فى المحافظات على مستوى الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وضبط (570) مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وتحرير عدد (2952) مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى.
 
 

المرور

سيارات متهالكة

درجات نارية

مخالفات مرورية



الموضوعات المتعلقة

مصادرة 250 حالة إشغال بإمبابة ورفع السيارات المتهالكة شمال الجيزة

الثلاثاء، 03 يناير 2023 10:36 م

القاهرة تزين الشوارع بأشجار الكريسماس استعدادا لعيد الميلاد.. هيئة النظافة تصنع أشجارا لتزيين حدائق الشوارع والميادين.. رفع كفاءة محيط الكنائس.. وإزالة الإشغالات.. والمحافظ يوجه برفع السيارات المتهالكة.. صور

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 05:30 م

الرئيس السيسي يوجه بإنهاء إشغال الطرق بالسيارات والمركبات المهملة فى مختلف المدن والأحياء.. توجيهات لكافة الوزارات والهيئات الحكومية بحصر ما لديها من مركبات ومراجعة صلاحيتها مع التخلص من السيارات المتهالكة

السبت، 24 ديسمبر 2022 06:32 م

الجيزة تشن حملة لرفع السيارات المتهالكة بطريق مصر أسيوط.. صور

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 10:40 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة