تحرير 273 محضر عدم إعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر فى المنوفية 

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية حملات تموينية مكثفة بمختلف نواحي المحافظة ، أسفرت عن تحرير 467 محضر تمويني تضمنت 194 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، و 273 محضر للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وكذا مخالفات أخري وذلك على مدار يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري.

جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية خلال جولته الميدانية أمس لتفقد عدد من المنافذ والمعارض، بالمرور اليومي لتشديد الرقابة على الأسواق، والتأكد من توافر السلع وضبط الأسعار والإعلان عنها بشكل واضح، ومتابعة انتظام سير العمل بالمخابز بدائرة المحافظة والالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لإنتاج الخبر حفاظاً على حقوق المواطنين.

وأوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين، أنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها خلال الحملات ، تحرير محضر جنح رقم 556 لسنة 2023 بشبين الكوم ضد المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بناحية قرية الماى وبحوزته 10 طن نخالة خشنة مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي ، ومحضرين جنح أرقام 363، 411 بمنوف ، ضد أصحاب محلات لتجارة وبيع السلع الغذائية وضبط كمية قدرها 200 كجم أرز حر مجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار ،كما تم تحرير محضر جنح رقم 420 ضد المدير المسئول لمخبز بلدي بناحية زرقان بمركز تلا لتجميعه عدد 201 بطاقة تموينية، ومحضر رقم 421 ضد صاحب مخبز ومدير مسئول بناحية كفر ميت أبو الكوم لقيامه بتجميع 97 بطاقة تموينية.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والمنافذ وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك ، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ، مؤكداً بأنه لن يسمح بأي تلاعب أو ممارسات مخالفة من شأنها استغلال المواطنين.