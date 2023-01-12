تحريات لكشف غموض مصرع شخص حرقا فى بولاق الدكرور بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف غموض مصرع شاب نتيجة إصابته بحروق فى بولاق الدكرور، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في بولاق الدكرور، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة أحد الأشخاص مصابا بحروق بأنحاء جسده.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة عقب الانتهاء من مناظرتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.