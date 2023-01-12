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تأجيل محاكمة متهم بخلية الزيتون لجلسة 28 يناير للمرافعة

الخميس، 12 يناير 2023 02:41 م
تأجيل محاكمة متهم بخلية الزيتون لجلسة 28 يناير للمرافعة محكمة -أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة 2 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم ببدر، برئاسة المستشار محمد حماد، تأجيل جلسة إعادة محاكمة متهم بـ"خلية الزيتون " لجلسة 28 يناير للمرافعة.
 
صدر القرار برئاسة المستشار محمــد حمـاد،  وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علـي عمـارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج
 
ووجه للمتهمين تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

خليه الزيتون

الجنايات

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