اليوم السابع
Ads
الخميس، 12 يناير 2023 07:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين: من المهم القيام بكل شيء لحماية حقوق وأمن سكان أقاليم روسيا الجديدة

الخميس، 12 يناير 2023 06:00 ص
بوتين: من المهم القيام بكل شيء لحماية حقوق وأمن سكان أقاليم روسيا الجديدة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على ضرورة بذل كل ما في الإمكان لحماية الحقوق الدستورية وأمن سكان الأقاليم الروسية الجديدة، في دونباس.

وفي تهنئته لموظفي مكتب المدعي العام بمناسبة إجازتهم المهنية، أشار الرئيس، إلى أن مكافحة التطرف والفساد وحماية حقوق رواد الأعمال وحماية البيئة تظل مجالات عمل رئيسية.

وقال بوتين: "بالطبع، من المهم مساعدة العمل المعقد والشامل لدمج أقاليم جديدة من روسيا في الفضاء القانوني الموحد للبلاد، وبذل كل شيء لحماية الحقوق الدستورية وسلامة وأمن الأشخاص الذين يعيشون هنا".

وفي 23-27 سبتمبر 2022، عقدت استفتاءات بشأن دخول أقاليم، جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

ووفقا لنتائج الاستفتاء، كانت نسبة التصويت 100% في جمهورية دونيتسك الشعبية، و99.23% من الذين صوتوا وافقوا على الانضمام إلى روسيا، وفي جمهورية لوغانسك وصلت نسبة الأصوات المؤيدة 98.42%، وفي مقاطعة خيرسون 87.05%، وفي مقاطعة زابوروجيه 93.11%.

وفي 30 سبتمبر، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، بعد نتائج الاستفتاءات في الأقاليم الأربعة، وبعد ذلك وقع اتفاقيات مع رؤسائهم بشأن قبول انضمام المناطق إلى روسيا الاتحادية.


بوتين

روسيا

موسكو

اوكرانيا

كييف

حرب روسيا واوكرانيا

الناتو

دونباس



الموضوعات المتعلقة

بوتين: معدل البطالة في روسيا كان ضئيلا خلال عام 2022

الأربعاء، 11 يناير 2023 11:00 م

سبوتنيك: الاتحاد الأوروبي لم يبحث اتخاذ حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا

الأربعاء، 11 يناير 2023 10:10 م

مراسل "القاهرة الإخبارية: روسيا مستعدة لإجراء المفاوضات وحل الأزمة الأوكرانية

الأربعاء، 11 يناير 2023 09:04 م

شابيلا.. مدير هيئة الكوارث الصومالية: حرب روسيا وأوكرانيا أثرت بشكل كبير على النازحين

الأربعاء، 11 يناير 2023 08:08 م

روسيا تعلن توريد 4 ملايين طن قمح إلى مصر خلال النصف الثانى من العام الحالى

الأربعاء، 11 يناير 2023 05:12 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة