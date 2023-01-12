بدء الأنشطة لطلاب الإسماعيلية الأهلية بزيارة معرض الكتاب والمكتبة العائمة

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والرئيس المفوض لتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن جميع الأنشطة الطلابية التى يتم تنظيمها داخل الحرم الجامعى لجامعة قناة السويس متاحة لطلاب الجامعة الأهلية، مشيرًا إلى تنظيم زيارات خاصة لطلاب الأهلية، يبدأ برحلة طلابية إلى سفينة "لوجوس هوب" ومعرض القاهرة الدولى للكتاب.

وأعلن الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن زيارة طلاب الأهلية لمعرض القاهرة الدولى ستكون فى الأول من فبراير القادم أما زيارة المكتبه العائمه "لوجوس هوب" فمن المقرر أن تكون 20 يناير الجارى.

تأتى الزيارات الخارجية بتنظيم الدكتور محمد عبد الهادى منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وفى سياق متصل، أعلن الدكتور ناصر مندور مشاركة طلاب جامعة الإسماعيلية الأهلية - فى مهرجان إبداع الموسم الحادى عشر لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات فى المجالات الأدبية والعلمية والفنية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، وإن بناء شخصية الشباب المصرى سواء على المستوى المعرفى، أو الأبداعى والابتكارى هو من أهم ما نسعى إليه.

فيما أفاد الدكتور محمد عبد الهادى أن الاشتراك فى المهرجان تم مد موعد التقديم فيه حتى يوم الخميس 12 يناير الجارى، وأن مشاركة طلاب الأهلية هى تأكيد على اندماج هؤلاء الطلاب داخل منظومة التعليم العالى والأنشطة الطلابية رغم حداثة التجربة.